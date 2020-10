Esporte Atlético-GO diz que houve “descontrole” da arbitragem em jogo contra o Furacão

Após empate de 1 a 1 do Atlético-GO com o Athletico-PR, na noite de sábado (17), no Estádio Olímpico, a arbitragem relatou em súmula que “foi possível observar pessoas com credenciais, sem utilizar as máscaras de proteção, provocando tumulto e xingando a arbitragem”. O Dragão teve duas expulsões: volante Willian Maranhão (em campo, no primeiro tempo) e do meia Everton Feli...