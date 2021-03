Esporte Atlético-GO diz que conseguiu liberação e voltará a treinar no CT Em uma rede social, presidente Adson Batista informou que conseguiu o aval com a prefeitura de Goiânia após nova reunião com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos)

O Atlético-GO conseguiu uma liberação junto à prefeitura de Goiânia para treinar em seu Centro de Treinamento a partir de segunda-feira (22). O anuncio foi feito pelo presidente rubro-negro, Adson Batista, em uma rede social. Um dos argumentos do dirigente foi que o clube possui competições como a Copa Sul-Americana e a Série A do Brasileiro, além da Copa do Brasil e...