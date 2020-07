Esporte Atlético-GO diz contar com Estádio Olímpico para Série A Clube está com obras do Antônio Accioly atrasadas e vai precisar de outro estádio para jogos em agosto, incluindo o primeiro jogo em casa, contra o Flamengo, na 2ª rodada

O Atlético-GO disse ter a convicção de que poderá usar o Estádio Olímpico nas primeiras rodadas da Série A do Brasileiro após decreto do governo estadual que autorizou jogos sem público no Estado e depois de reunião, por videoconferência, com o governador Ronaldo Caiado (DEM) nesta segunda-feira (13). O clube está com as obras do Estádio Antônio Accioly atrasadas ...