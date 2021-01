Esporte Atlético-GO disponibiliza estádio para vacinação contra Covid-19 em Goiânia Anvisa aprovou neste domingo (17) o uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19 no Brasil

Na tarde deste domingo (17), a diretoria do Atlético colocou à disposição das autoridades públicas de saúde as instalações do Estádio Antônio Accioly, no Bairro de Campinas, para a campanha de vacinação contra a Covid-19, que deve começar em Goiás nos próximos dias. O clube e o presidente do Dragão, Adson Batista, usaram o Twitter para anunciar a cessão da praça esportiva, o...