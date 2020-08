Esporte Atlético-GO: dicas para jogar em campo sintético Amadores acostumados ao piso dão dicas para Dragão não correr riscos contra o São José-RS

Para confirmar classificação à 4ª fase da Copa do Brasil, o Atlético-GO joga pelo empate e pode perder por diferença de um gol para o São José-RS, após vencer a partida de ida por 2 a 0. O Dragão, no entanto, terá uma dificuldade extra para avançar no torneio. O gramado do estádio Francisco Novelletto Neto possui piso sintético, tipo de grama que será novidade em jog...