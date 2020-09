Esporte Atlético-GO deve jogar no Antônio Accioly em outubro Diretoria rubro-negra acha quase impossível mandar jogos no local no mês de setembro, serão dois: Fluminense, Copa do Brasil, nesta quinta-feira (24), e contra o Botafogo-RJ, pela Série A no domingo (27)

O Atlético-GO pretendia reabrir o Estádio Antônio Accioly ainda neste mês, durante jogos da Série A ou da Copa do Brasil. Faltam dois jogos para serem disputados em casa, pelo Dragão, em setembro: a decisão da vaga às oitavas de final da Copa do Brasil (nesta quinta, dia 24) contra o Fluminense, e no fim de semana, pelo Brasileirão (domingo, dia 27), diante do Botafogo-RJ....