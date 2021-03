Esporte Atlético-GO deve iniciar Estadual com novidades no time titular

Após a conquista do bicampeonato estadual, o Atlético-GO termina nesta quarta-feira (3) a preparação para a estreia no Goianão 2021, contra o Crac, em Catalão, nesta quinta-feira (4). No Estadual, a meta atleticana é buscar a conquista do inédito tricampeonato.João Paulo Sanches, auxiliar da comissão permanente, será treinador neste início de trabalho. “O clube solic...