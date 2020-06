Esporte Atlético-GO deve iniciar Brasileiro no Estádio Olímpico Clube tem atraso de obra de iluminação e precisa de mais tempo para atuar no Accioly

A CBF sinalizou que a Série A do Brasileiro deverá começar no dia 9 de agosto. A intenção do Atlético é disputar todos os jogos do torneio nacional no Estádio Antônio Accioly, mas terá de recorrer ao Estádio Olímpico inicialmente. O lugar é uma espécie de segunda casa para o Dragão, onde o clube conquistou a Série B de 2016 e o Goianão de 2019. É o lugar em que estava a...