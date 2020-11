Esporte Atlético-GO deve ficar com parte dos direitos de Matheuzinho, que está de saída Jogador vai se transferir para o Juventude para disputar a Série B do Brasileiro

O Atlético-GO e o meia Matheuzinho vão fechar, nesta quarta-feira (25), a rescisão de contrato entre as partes e o clube deve ficar com parte dos direitos econômicos do jogador, que negocia para se transferir para o Juventude, que disputa a Série B do Brasileiro - a competição permite inscrição de jogadores até o dia 7 de dezembro. Segundo o presidente do Atlético, A...