Esporte Atlético-GO deve anunciar técnico nesta quinta. Vagner Mancini é favorito Vagner Mancini se encaixa no perfil que Adson Batista busca no mercado nacional, ou seja, um técnico jovem e com experiência na Série A e na Copa do Brasil

A diretoria do Atlético deve anunciar, nesta quinta-feira (25), o nome do novo treinador do clube para a sequência da temporada, cujo calendário de competições está indefinido. O paulista Vagner Mancini, de 53 anos, é favorito e já teria acertado com o clube, mas o presidente do Atlético, Adson Batista, não confirma a informação obtida pelo POPULAR na noite desta quarta-feira (...