Esporte Atlético-GO desiste da contratação de Léo Jabá Segundo o presidente do time rubro-negro, jogador foi aprovado nos eames médicos, mas pediu para retornar para São Paulo e não voltou ao clube goiano

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou antes da viagem da delegação atleticana para Cuiabá-MT, nesta segunda-feira (15), que o clube desistiu da contratação do atacante Léo Jabá, de 22 anos. O jogador, que pertence ao PAOK (Grécia), havia acertado a transferência para o Dragão há cerca de duas semanas, no dia 3 de março. Ele veio a Goiânia, fez ex...