Esporte Atlético-GO: desfalques, quem joga e provável time contra o São Paulo Equipe enfrenta o tricolor paulista pela 2ª rodada do Brasileiro, no Antônio Accioly

O Atlético-GO jogará em casa, pela primeira vez, nesta edição do Brasileirão 2021. O Dragão receberá o São Paulo, campeão do Paulistão 2021, às 19 horas, no Estádio Antônio Accioly. A equipe goiana vem de duas vitórias fora de casa, na capital paulista, sobre o Corinthians: 1 a 0 (pela Série A, no último domingo, dia 30) e 2 a 0 (na Copa do Brasil, na quarta-feira, dia 2)...