Desde o início da semana, o elenco do Atlético-GO se encontra em Goiânia, em fase de quarentena, por recomendação do departamento médico do clube. A expectativa da diretoria atleticana é de que, a partir de terça-feira (12), possam ser realizados os primeiros exames no clube - a data não está confirmada pelo clube, mas os atletas estão cientes de que a qualquer instante serão comunicados sobre primeiras avaliações, em etapa anterior aos treinos físicos iniciais, conforme protocolo preparado pelo departamento médico do clube.

Os primeiros exames serão sorológicos e, também, haverá o questionário epidemiológico, que será respondido com base em coleta de informações sobre atletas, comissão técnica, funcionários e dirigentes que frequentam o CT do Dragão diariamente.

No retorno à etapa de exames e avaliações, o elenco do Atlético só terá uma novidade - a ausência do volante Caio Vinícius, que estava emprestado pelo Fluminense e foi devolvido ao clube carioca. Caio Vinícius atuou no último jogo, antes da paralisação - Atlético 2 x 1 Grêmio Anápolis, no dia 14 de março, no Estádio Olímpico. O elenco atleticano deve ter de 24 a 25 atletas na reapresentação. Todos terão de fazer exames e assinar termo de responsabilidade sobre os critérios do protocolo médico do clube.

A direção do Atlético está na dependência de alguns detalhes a serem definidos para fechar parceria com um laboratório - a intenção é reduzir despesas com realização de exames exigidos pelo protocolo médico. Na volta do elenco atleticano, uma das novidades deverá ser o uso de máscara personalizada do clube. Há dois modelos: uma com faixas rubro-negras e o escudo do clube à frente, enquanto a segunda peça é branca, mais discreta e com pequeno escudo do Atlético. No cotidiano, os funcionários e dirigentes já estão usando a peça.