Esporte Atlético-GO descarta contratar técnico estrangeiro e quer time competitivo Clube cogita pensar em treinador para já iniciar planejamento para temporada 2022

Após anunciar a saída de Eduardo Barroca, o Atlético-GO descartou contratar treinador estrangeiro para comandar o clube na sequência do Campeonato Brasileiro. Presidente do Dragão, Adson Batista, falou, no início da tarde desta terça-feira (28), que já fez algumas sondagens a nomes disponíveis no mercado. O dirigente destacou que deixará a comissão técnica perman...