Esporte Atlético-GO demite treinador do time sub-20 e estuda substituto Técnico da equipe sub-17, Augusto Fascina, comandará interinamente o rubro-negro neste domingo (25), diante do Vasco

Após seis rodadas, só um ponto conquistado e segurando a lanterna do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético-GO faz reformulação na categoria. A primeira mudança é a demissão do técnico Raphael Miranda, que veio do Trindade e ficou cerca de dois anos no clube trabalhando na base e até na comissão técnica profissional. Além da saída de Raphael Miranda, o Dragão deve e...