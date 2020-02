Esporte Atlético-GO demite Cristóvão Borges após empate com Anápolis Treinador de 60 anos foi criticado pelo presidente Adson Batista, por “falta de intensidade” nos treinamentos e deixa o comando do clube após sete jogos

O técnico Cristóvão Borges, bastante criticado pela diretoria do Atlético, acabou demitido pelo clube nesta terça-feira (25), após ter empatado sem gols com o Anápolis, no último domingo. Mesmo conquistando bons resultados, como as goleadas nos clássicos disputados no Estádio Olímpico, sobre Goiânia (5 a 0) e Goiás (3 a 0), em que o time atleticano sobrou, o treinador p...