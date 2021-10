Esporte Atlético-GO define troca de alimentos por ingresso para 1º jogo com torcida Dragão recebe o Athetico-PR, nesta quarta-feira (6), no Accioly. Jogo será tratado como teste, e apenas 1.500 pessoas poderão acessar o estádio

A diretoria do Atlético-GO divulgou, na tarde desta segunda-feira (4), como será o acesso do público para o jogo desta quarta-feira (6), diante do Athletico-PR, no Estádio Antônio Accioly, às 19 horas. O clube não cobrará pelo ingresso - a entrada será mediante a troca por dois quilos de alimentos não perecíveis. Serão 1,5 mil ingressos distribuídos da seguinte ...