Esporte Atlético-GO decide participar da Copa Verde Dragão tem direito a participar da competição por ser o atual campeão goiano e quer disputar o torneio com base do time sub-20, que não poderá jogar mais a Copinha que foi cancelada

O Atlético-GO decidiu que vai participar da Copa Verde 2020. O Dragão tem direito a uma vaga no torneio por ser o atual campeão goiano e pretende disputar a competição com parte da equipe sub-20, que não terá mais a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo da próxima temporada. O cancelamento da Copinha, inclusive, foi o principal fator que motivou o ...