Esporte Atlético-GO decide negociar redução salarial diretamente com jogadores Diretoria do Dragão seguirá opção escolhida por Goiás e Vila Nova, após clubes recusarem a 2ª proposta do sindicato de jogadores

O Atlético-GO decidiu que vai negociar a redução salarial dos atletas do clube, durante a paralisação do futebol, diretamente com os profissionais. Essa também foi a medida escolhida por Goiás e Vila Nova, após o trio recusar a 2ª proposta do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego) que propôs redução de 20% dos vencimentos dos jogadores. A diretoria rubro-negra se reuniu durante à...