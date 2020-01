Esporte Atlético-GO: De Jorge Luz às luzes de Jorginho Camisa 10 iniciará 2020 com metas. Aniversariante, espera chegada do 2º filho e alguns desafios no ano

Jorginho começa 2020 em nova fase, em alta, tanto na carreira como pessoalmente. Ele festeja 29 anos amanhã (5), em meio aos primeiros dias da pré-temporada do Atlético, e, ao mesmo tempo, antenado com a notícia que pode chegar a qualquer hora - o nascimento do segundo filho, Jorge Emanuel, previsto para ocorrer até o dia 10 deste mês. Será festa dupla na família de Jorge de...