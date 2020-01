Esporte Atlético-GO contrata zagueiro do Sport Zaga rubro-negra pode ter até seis opções somando os jogadores da base do clube

Antes com apenas dois zagueiros profissionais no elenco, o Atlético terá uma terceira opção para a temporada - o zagueiro Éder, de 24 anos. O clube confirmou o acerto com o jogador nesta segunda-feira (13). No ano passado, Éder fez parte do elenco do Sport, que conquistou o acesso da Série B para a elite nacional. No jogo em que o Dragão conseguiu garantir a ...