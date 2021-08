Esporte Atlético-GO contrata volante formado pelo Botafogo Jogador é indicação do técnico Eduardo Barroca, que dirigiu o novo contratado na base e no profissional do clube carioca

O Atlético-GO acertou a contratação de mais um jogador para reforçar o elenco na Série A do Brasileiro. O Dragão está trazendo, do Botafogo, o volante Rickson, de 23 anos, que também atua mais adiantado, no meio-campo. Rickson é uma indicação do técnico Eduardo Barroca, que dirigiu o novo contratado atleticano nas categorias de base e na equipe profissional. Rickso...