Esporte Atlético-GO contrata volante do Vasco por empréstimo Willian Maranhão, de 24 anos, chega para o Dragão para disputar posição com Edson. Em março, reforço brigou com colega em treino do clube carioca

O Atlético-GO acertou, nesta sexta-feira (10), a contratação do quarto jogador para a disputa das competições nacionais (Copa do Brasil e Série A) a partir de agosto. Willian Maranhão, volante de 24 anos, foi cedido por empréstimo pelo Vasco, no qual estava sem espaço. O jogador chega como opção ao titular da posição, Edson. No Vasco não conseguiu se destacar. E aind...