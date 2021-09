Esporte Atlético-GO contrata meia João Lucas, que estava no Goiás Com contrato até setembro de 2023, João Lucas chega ao Dragão para disputar jogos no Sub-20

O Atlético-GO acertou a contratação do meia João Lucas, de 19 anos. O jogador chega ao Dragão com contrato até setembro de 2023, após rescindir o vínculo que tinha com o Goiás. João Lucas rescindiu contrato com o Goiás por estar envolvido no episódio que resultou numa confusão em uma boate de Goiânia. Henrique Lordelo, meia do clube esmeraldino, que alegou qu...