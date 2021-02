O Atlético-GO acertou a segunda contratação para a temporada 2021. O Dragão apresenta, nos próximos dias, o volante e meia André, de 20 anos. Na temporada passada, o atleta atuou pelo Santa Cruz, que o contratou junto ao Guarulhos (SP).

André chega nesta semana e ficará na equipe atleticana até dezembro de 2021.

É o segundo jogador oriundo do futebol nordestino contratado pelo Atlético-GO - antes, o clube contratou o lateral esquerdo Igor Cariús, que estava no CRB-AL, equipe que foi comandada pelo técnico Marcelo Cabo até novembro do ano passado.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou a negociação do atleta. André foi titular do Santa Cruz na maior parte da temporada de 2020. Teve boas atuações no clube pernambucano, marcado por reveses duros, como perder o título do Pernambucano para o Salgueiro (nos pênaltis) e não subir para a Série B - as vagas do quadrangular final ficaram com Vila Nova e Brusque-SC. Na 2ª fase da Copa do Brasil, antes da pandemia do coronavírus, o Santa Cruz perdeu a vaga nas penalidades. Desta vez, o algoz foi o Atlético-GO - empate de 1 a 1, no Estádio Olímpico, e derrota nos pênaltis (4 a 3, com uma cobrança convertida por André).