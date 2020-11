Esporte Atlético-GO contrata jogador do Figueirense Volante de 23 anos, que também atua como zagueiro, é aposta do clube goiano para o futuro e terá contrato até o fim de 2022

O Atlético-GO contratou o volante/zagueiro Pereira, de 23 anos, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Figueirense. Formado pelo clube catarinense, o jogador terá a primeira experiência fora do Figueira na carreira. A contratação de Pereira é um investimento do Atlético, que vai fechar contrato com o jogador até o fim de 2022. Desde a reto...