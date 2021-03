Esporte Atlético-GO contrata goleiro Fernando Miguel, do Vasco Jogador vem por empréstimo e supre a saída de Jean. Clube goiano tinha acertado chegada de César, do Flamengo, mas o rubro-negro sofreu lesão

O Atlético-GO contratou, por empréstimo, o goleiro Fernando Miguel, do Vasco. O presidente do Dragão, Adson Batista, confirmou o reforço na noite desta quinta-feira (11), pelo Twitter. O jogador de 36 anos vai suprir a saída de Jean, destaque da equipe na temporada 2020. Antes, o Atlético chegou a acertar a contratação de César, do Flamengo. Mas o goleiro rubro-...