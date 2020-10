Esporte Atlético-GO contrata goleiro do XV de Piracicaba Jogador chega com contrato até o fim de 2022 após a saída de Lucas Pereira

Após a saída de Lucas Pereira, que se transferiu para o Novorizontino-SP, o Atlético-GO acertou a contratação de outro goleiro. O novo goleiro do Dragão é o paulista Leonardo, de 23 anos e 1,93m. Ele veio do XV de Piracicaba-SP, no qual tinha contrato até o fim deste ano. Assim, entrou em acordo com o clube paulista pra ser mais uma opção na meta atleticana. O vínc...