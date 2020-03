Esporte Atlético-GO contrata ex-jogador do Vila Nova para as categorias de base

O Atlético contratou o ex-jogador Wendell Batata para atuar nas categorias de base do clube, na vaga do ex-gerente, Mauro Antônio Júnior, que acertou transferência para o São Paulo. Batata foi volante do Vila Nova, na década passada, e é filho do massagista do Tigre, Almir Carlos. Após encerrar a carreira de atleta, no Santo André, Batata foi trabalhar no projet...