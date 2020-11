Esporte Atlético-GO contrata atacante Roberson, ex-Cruzeiro O jogador de 31 anos deve ser a última contratação do Dragão até sexta-feira (20), quando será encerrado o prazo para inscrições de atletas no Brasileirão

O Atlético acertou a contratação do atacante Roberson, de 31 anos. Na semana passada, o jogador acertou a rescisão de contrato com o Cruzeiro e ficou disponível para se transferir para o Dragão. Ele deverá ser o último atleta a ser contratado pelo clube goiano até sexta-feira (20), quando termina o prazo para inscrições na Série A do Brasileiro. O presidente do ...