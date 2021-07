Esporte Atlético-GO contrata atacante do São Paulo Jogador estava no Sport, mas rescindiu contrato com o clube pernambucano

Revelado pelo São Paulo, clube ao qual pertence, o atacante Jonas Toró chega ao Atlético-GO para ser mais uma opção de ataque para o técnico Eduardo Barroca. O jogador já deverá estar no CT do Dragão nesta terça-feira (6) para realizar exames médicos e testes físicos antes de assinar contrato com o clube, por empréstimo, até o final da temporada, com opção de contratação e...