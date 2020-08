Esporte Atlético-GO contrata atacante do Corinthians por empréstimo até o fim do Brasileiro Janderson tem 21 anos e é o segundo jogador emprestado pelo clube paulista ao Dragão nesta temporada

O Atlético-GO contratou mais um jogador para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Dragão foi ao Corinthians para se reforçar com o atacante Janderson, de 21 anos, que tem 38 jogos como profissional e três gols pelo clube paulista. É o segundo jogador emprestado pelo clube paulista ao rubro-negro goiano na temporada. Em Porto Alegre, o presidente do Atléti...