Esporte Atlético-GO consegue liberação de dupla ofensiva para jogo com Sport Após resultado negativo para Covid-19, Matheuzinho e Júnior Brandão podem jogar depois do positivo do dia 9 de agosto

O depatamento médico do Atlético conseguiu, no início da noite desta sexta-feira (14), a liberação de jogadores Matheuzinho e Júnior Brandão, que haviam testado positivo para Covid-19 no dia 9, durante testagem molecular RT-PCR, exigida pelo protocolo da CBF. Por isso, ambos não puderam ser relacionados para o jogo com o Flamengo, na quarta-feira (12), quando o Dragão g...