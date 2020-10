Esporte Atlético-GO confirma reestreia do Accioly para 11 de outubro Última partida disputada no local ocorreu no dia 30 de novembro do ano passado, quando o Dragão empatou sem gols com o Sport, pela Série B, no jogo do acesso à Série A 2020

Após quase um ano, o Atlético-GO voltará a jogar no Estádio Antônio Accioly. O clube agenda para dia 11 de outubro, às 18h15, a reabertura do local, em jogo diante do Red Bull Bragantino, pela Série A. O Accioly não recebe partidas do time principal desde 30 de novembro de 2019, quando conquistou acesso a Série A do Brasileiro. O Dragão empatou de 0 a...