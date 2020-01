Esporte Atlético-GO confirma que vai jogar Estadual no Olímpico Equipe rubro-negra fará reformas no Antônio Accioly para adaptar local para receber partidas da Série A do Brasileiro. Principais alterações são capacidade e iluminação

O Atlético-GO confirmou, nesta quinta-feira (9), que jogará o Campeonato Goiano no Estádio Olímpico. A casa do Dragão, o Antônio Accioly, passará por reformas nos primeiros meses do ano para receber adequações para o clube jogar a Série A do Brasileiro em seu estádio. As principais mudanças no Accioly serão na capacidade de torcedores, nas necessidades do VAR e na iluminação. Hoje, o local abriga até 10.525 torcedores, mas a capacidade mínima exigida para jog...