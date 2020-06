Esporte Atlético-GO confirma contratação de zagueiro do Corinthians Jogador é a segunda contratação após a retomada das atividades pelo Dragão. A primeira foi o volante Matheus Frizzo, emprestado pelo Grêmio

O zagueiro João Victor, de 21 anos e 1,87m, deve se apresentar nesta segunda-feira (29) ao Atlético-GO, no centro de treinamento do Dragão, no Urias Magalhães. O jogador foi cedido pelo Corinthians, por empréstimo, até fim do Campeonato Brasileiro. Isso implica dizer que o contrato dele deverá se estender até fevereiro de 2021, data prevista, mas não oficializada ainda ...