Esporte Atlético-GO confirma contratação de atacante santista Arthur Gomes é o 10º jogador contratado pelo Atlético-GO para a temporada 2021

O Atlético-GO fechou, no início da tarde desta terça-feira (23), a contratação de mais um atacante para reforçar o elenco na temporada 2021. O Dragão e o Santos entraram em acordo e o atacante Arthur Gomes foi cedido por empréstimo ao clube goiano até o fim deste ano. O Santos confirmou a liberação do jogador no Twitter do clube, assim como o presidente atleticano, Adson ...