Esporte Atlético-GO confirma acerto com atacante Brian Montenegro Segundo o presidente Adson Batista, paraguaio de 28 anos chega em Goiânia nesta segunda-feira (2)

O Atlético-GO, por meio do presidente Adson Batista, confirmou acerto com o atacante Brian Montenegro. O jogador de 28 anos é aguardado em Goiânia nesta segunda-feira (2), de acordo com o dirigente que concedeu entrevista coletiva depois do empate por 1 a 1 com o América-MG, pela 14ª rodada do Brasileirão. Segundo Adson Batista, o clube monitorava a situação do a...