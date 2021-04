O Atlético-GO não foi privilegiado pelo sorteio realizado nesta sexta-feira (9), na sede da Conmebol, em Luque (Paraguai), que definiu os oito grupos da Copa Sul-Americana 2021. O Dragão ficará no Grupo F e terá adversários tradicionais no torneio, como o argentino Newell’s Old Boys e um dos times que sobrar do confronto da 3ª fase preliminar da Copa Libertadores - o colombiano Atlético Nacional contra o paraguaio Libertad (no primeiro jogo, o Libertad venceu por 1 a 0), que colocará o eliminado no caminho atleticano, enquanto o classificado entrará na fase de grupos da Libertadores.

O Dragão deve iniciar e fechar a segunda participação na Sul-Americana diante do time em que o então menino Lionel Messi iniciou a carreira, antes de se transferir para o Barcelona. Outro concorrente do Atlético-GO será o chileno Palestino, sem muita tradição em torneios continentais. Na competição, disputada em novo formato e regulamento, só o 1º colocado de cada chave avança às Oitavas de final, em que enfrentam oito eliminados da fase de grupos da Libertadores.

Para disputar a Copa Sul-Americana, o Atlético-GO se livrou de um fantasma que atormenta clubes brasileiros: a temível altitude. O Dragão terá algum problema se tiver de enfrentar o Nacional, de Medellín - a cidade colombiana está a 1.495m acima do nível do mar, mas não é algo assustador.

Sem muito tempo para se dedicar à uma preparação específica, o elenco atleticano apostará no que fez até agora, principalmente na parada do Goianão, mês passado, quando aprimorou a parte física.

“Temos de fazer o nosso melhor, independente de time e grupo. São times que nós não conhecemos. Vamos estudá-los. Vai entrar um clube que está disputando vaga na Libertadores (o perdedor de Atlético Nacional x Libertad vai ser adversário do Dragão). Vamos tentar surpreender. Mas, a princípio, é difícil de fazer uma análise mais profunda sem conhecer tão bem”, comentou o presidente do Atlético, Adson Batista, ressaltando que o trabalho a ser realizado pelo departamento de análise e desempenho será decisivo para colher informações, dados e imagens dos adversários atleticanos na 1ª fase da Copa Sul-Americana para serem repassados ao elenco e à comissão técnica.

Dirigente do Atlético-GO em 2012, quando estreou na Sul-Americana, o advogado e diretor administrativo do clube, Marcos Egídio, considera difícil a chave atleticana. Mas o dirigente vê possibilidades de o time conquistar a vaga à próxima fase. “Vejo que poderemos fazer um bom papel. Teremos um adversário muito difícil, que sairá do último confronto (Atlético Nacional x Libertad), mas nosso time está ajustado. Vamos jogar contra três clubes que têm tradição, mas acredito na nossa equipe”, justificou Marcos Egídio.

Há nove anos (2012), o Atlético disputou uma Sul-Americana bem diferente, sem as premiações atuais - US$ 300 mil dólares (R$ 1,7 milhão) por jogo como mandante na 1ª fase. Na participação anterior do Dragão, o torneio era no sistema eliminatório (mata-mata). “Passamos pela 1ª fase (contra Figueirense), mas nós tivemos muitos problemas naquele ano. Agora, vejo que estamos melhor preparados”, comparou Marcos Egídio.

Em 2012, o Dragão foi vice do Goianão e foi rebaixado à Série B depois de disputar três edições seguidas da Série A, além de ter casos de doping no elenco, como o volante Bida. Na estreia na Sul-Americana, o Dragão disputou quatro jogos, com dois empates, uma vitória e uma derrota.

A expectativa é que, com a manutenção da base do elenco de 2020, reforçado por dez contratações, o Dragão possa fazer uma campanha positiva e que possa levá-lo às oitavas de final. Para isso, tem de ser 1º da chave, o único que avança. O técnico Jorginho, vice-campeão da Copa Sul-Americana 2013, chegou com a missão de conduzir o time pela América do Sul. Em termos de experiência, o clube trouxe o goleiro Fernando Miguel, de 36 anos, que disputou a Sul-Americana por Vitória e Vasco, o lateral direito Arnaldo, jogador do Botafogo na Libertadores de 2017.

“O mais importante é aquilo que o Atlético-GO quer desenvolver na competição, que o clube almeja, a ideia de futebol, de crescimento, de estrutura. Tudo faz parte dessa capacidade e dessa boa competição que nós podemos desenvolver. Acredito que o histórico, de se ter jogado poucas ou muitas vezes a competição, fica em um segundo plano quando se tem uma ideia de jogo, de equipe. Teremos momentos de dificuldades, equipes experientes, mas o mais importante é a forma como encarar tudo isso”, disse Fernando Miguel.