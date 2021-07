Esporte Atlético-GO comete falhas e é goleado pelo Palmeiras no Accioly Dragão segue com 15 pontos e busca recuperação diante do Cuiabá, quarta, em jogo atrasado da 3ª rodada

O Atlético-GO parou na marcação, no bom futebol e no elenco superior do Palmeiras na tarde deste domingo (18), em jogo disputado no Estádio Antônio Accioly. O Dragão foi goleado por 3 a 0 pelo atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil 2020. O alviverde provou por que é um dos melhores times do País. Em rápidos contra-ataques no segundo tempo, a equipe paulista f...