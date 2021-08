Esporte Atlético-GO começa projeto em APM para construção de escolinha Dragão inicia revitalização e precisa dar contrapartida. Prefeitura e clube explicam parceria

O Atlético-GO apresentou uma maquete virtual, no início desta semana, com o projeto de construção da escolinha de futebol numa área pública municipal (APM), no Setor Urias Magalhães, em frente ao CT do Dragão. A agremiação se beneficiou do programa Adote Uma Praça, através da Lei 10.346, de 17 de maio de 2019, que permite ao poder público firmar parcerias.Pela legislação muni...