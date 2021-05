Esporte Atlético-GO coloca Accioly à disposição para receber Copa América 2021 Divulgação foi feita pelo presidente Adson Batista, após confirmação de que o torneio será disputado no Brasil neste ano

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, usou a conta no Twitter para colocar o Estádio Antônio Accioly à disposição da Conmebol para a disputa da Copa América 2021, que foi confirmada para ser realizada no Brasil na manhã desta segunda-feira (31), após a entidade que comanda o futebol sul-americana ter a convicção de que não mais poderia ser disputada na Argentin...