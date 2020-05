O Atlético-GO se prepara para receber os jogadores após a paralisação das atividades do futebol por cerca de 50 dias no clube. A data de retorno está indefinida para realização dos primeiros exames, avaliações e de treinos físicos individuais, mas o departamento médico do clube, baseado em informações de guias da CBF e de outras entidades e clubes, criou protocolo próprio que o grupo de trabalho no clube (funcionários, dirigentes, elenco e comissão técnica) terá de seguir à risca. Além de receber as orientações, os jogadores terão de assinar um termo - de ciência ou de responsabilidade -, em que se comprometem a cumprir tudo aquilo que estiver contido no protocolo do clube.

A assinatura do termo é uma forma de fazer com que todos sigam as diretrizes estabelecidas pelo departamento médico do clube, sem alegação de que não foram informados das regras no protocolo. “No termo, os jogadores são orientados sobre os procedimentos, ficarão cientes disso e de que o departamento médico do clube está preocupado com a saúde de cada um”, comentou o diretor jurídico do clube, Paulo Henrique Pinheiro. É uma forma de o clube se resguardar caso, nos próximos dias, houver a flexibilização das autoridades de saúde estaduais e municipais quanto ao retorno seguro aos treinos. Assim, nenhum jogador poderá alegar que não está informado sobre como será a prática de treinos em período de pandemia do coronavírus.

“O clube não só pode fazer o jogador assinar esse termo, como deve. O termo é um documento legal e muito bem-vindo nas relações de trabalho. O trabalhador (no caso, o jogador) tem grande responsabilidade em seguir essas normas, a ponto de se poder falar em punição ao jogador que descumprir”, explicou o advogado trabalhista Rafael Lara Martins, que é mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Ele explica que é aconselhável “realizar esclarecimentos e até treinamentos a respeito de medidas de segurança relacionadas à Covid-19, inclusive na vida privada desses jogadores”. O Dragão prevê, no seu plano de ação, uma teleaula antes do retorno aos trabalhos para explicar os procedimentos ao grupo.

Antes do reinício dos treinos, o Atlético afirma que irá traçar o perfil epidemiológico do grupo de até 60 pessoas que irá voltar ao trabalho, por meio de testes de sorologia e questionários aplicados diariamente. No entanto, a diretoria atleticana e o departamento médico do clube garantem que não voltam aos trabalhos se não houver liberação de autoridades de saúde.