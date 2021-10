Esporte Atlético-GO celebra jubileu de título nacional Dragão comemora 50 anos da conquista do Torneio da Integração Nacional

Nesta terça-feira (19), o Atlético-GO relembra uma das datas marcantes na história do clube - os 50 anos da conquista do Torneio da Integração Nacional, competição organizada e disputada em solo goiano, em Anápolis e Goiânia. É o primeiro título relevante do Dragão, em nível nacional, mesmo que não seja reconhecido oficialmente pela CBF. Antes de ganhar as Série...