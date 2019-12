Esporte Atlético-GO: Capitão Gilvan feliz dentro e fora dos gramados Zagueiro Gilvan renova contrato com o Dragão por mais uma temporada e comemora nascimento de sua segunda filha, a pequena Helena, no interior do Paraná

As férias do capitão do Atlético, Gilvan, precisaram ser interrompidas na última semana. O motivo vai muito além da renovação de contrato com o Dragão. O zagueiro de 30 anos deixou Sergipe, onde descansava, rumo a Irati. Ele teve de visitar a cidade do interior do Paraná de última hora para acompanhar o nascimento da sua segunda filha, o que de acordo com o jogador,...