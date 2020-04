Esporte Atlético-GO busca viabilizar obras do Antônio Accioly Dinheiro que entrava do patrocínio master era direcionado para reforma do estádio, mas contrato foi suspenso por causa da paralisação do futebol

O Atlético-GO buscará, nesta semana, alternativas para a retomada das obras do Estádio Antônio Accioly, que foram paralisadas dia 24 de março, acatando medidas do governo do Estado de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Como o patrocínio master foi suspenso - os recursos custeavam o projeto -, a diretoria atleticana buscará outra forma de viabilizá-lo. Enquanto isso, ...