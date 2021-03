Esporte Atlético-GO busca se planejar com base na temporada passada

O Atlético-GO inicia, no fim de maio, a Série A do Brasileiro 2021 e, com a regra de só poder demitir técnico uma vez, precisará se adaptar para escolher. Com base na última temporada, não terá dificuldades. Durante a Série A de 2020, o Dragão não demitiu comandante. Em 2019, demitiu uma vez, na reta final da competição, quando trocou Wagner Lopes por Eduardo Barroca...