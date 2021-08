Esporte Atlético-GO busca pontuação segura para fechar 1º turno do Brasileirão Dragão tenta garantir pelo menos 25 pontos na primeira metade da Série A e quer dobrar no returno para buscar uma vaga na Sul-Americana 2022

Após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, ao Atlético-GO só resta a disputa da Série A do Brasileiro. O Dragão soma 19 pontos, faz campanha regular e tem mais cinco partidas para fechar o 1º turno: Ceará, Bahia e Flamengo (fora), Chapecoense-SC e Inter-RS (em casa). Como são mais 15 pontos em jogo, a meta atleticana é virar o turno com uma pontuação ...