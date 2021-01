Esporte Atlético-GO busca pontos contra melhor mandante Atlético-MG é o que mais pontuou em casa. Dragão é o 7º melhor visitante da competição

Em 12º lugar no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, o Atlético-GO vê concorrentes da parte baixa em crescimento na tabela de classificação e precisa melhorar a pontuação. Terá missão difícil diante do Atlético-MG, domingo (17), no Mineirão. O Galo, que é o melhor mandante do torneio.Em casa, o Atlético-MG obteve 33 pontos (dez vitórias, três empate e só uma derrota), enq...