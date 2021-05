Esporte Atlético-GO busca gol até o fim, mas fica no empate com Palestino É a segunda vez que o Dragão repete o placar de 0 a 0, em casa, no torneio continental - na estreia, o time atleticano parou no Newell's Old Boys (Argentina)

O Atlético-GO parou na trave, nas boas defesas do goleiro Cristopher Toselli, nas chances desperdiçadas e nos próprios erros no empate sem gols diante do lanterna do Grupo F da Copa Sul-Americana, o Palestino (Chile), em jogo disputado na noite desta quarta-feira (12), no Estádio Antônio Accioly. É a segunda vez que o Dragão repete o placar de 0 a...